15 Nov 2025 De Luca, gol fuori dal campo:
è pronto per i fiori d'arancio
15 Nov 2025 Monsignor Napolioni, dieci anni fa
la nomina a Vescovo di Cremona
15 Nov 2025 Torrone d'Oro consegnato
a Daniele Persegani
15 Nov 2025 Ricordo di Marco Pavan: il pilota
che ha combattuto contro il fuoco
15 Nov 2025 Scuole e Zonta dicono no
alla violenza sulle donne
Ballando, tabloid accusa: “Pernice ha toccato Fialdini”. La difesa di Carolyn Smith

Ballando con le stelle nel mirino del tabloid The Sun, che crea un caso dal nulla chiamando in causa Giovanni Pernice e Francesca Fialdini. Per il tabloid britannico, Pernice avrebbe compiuto un gesto non gradito dalla concorrente, che avrebbe allontanato la mano del maestro. “Un momento imbarazzante”, lo ha definito The Sun.  

Fialdini, in realtà, avrebbe compiuto il gesto per trovare una posizione migliore e tenere a bada il dolore provocato dall’infortunio riportato nei giorni precedenti. A prendere le difese di Giovanni Pernice, la giurata Carolyn Smith che ha commentato il post del The Sun: “Lei aveva dolore alle costole a causa degli esercizi. Basta esagerare con cose che non esistono”, la posizione della numero 1 della giuria. 

 

Fialdini, una delle concorrenti più apprezzate nello show di Raiuno, è alle prese con un infortunio al piede destro. Nella puntata di sabato scorso, Pernice è riuscito a creare una coreografia che ha permesso alla sua partner di ballare sostanzialmente con un piede solo e di ottenere alla fine il primo posto in classifica. 

