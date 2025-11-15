Ultime News

15 Nov 2025 Torrone d'Oro consegnato
a Daniele Persegani
15 Nov 2025 Ricordo di Marco Pavan: il pilota
che ha combattuto contro il fuoco
15 Nov 2025 Scuole e Zonta dicono no
alla violenza sulle donne
15 Nov 2025 Conservatorio, concerto di apertura
per il nuovo Anno Accademico
15 Nov 2025 Guido Wannenes, della casa d'aste,
al Lions Club Cremona Stradivari
Nazionali

Barbara D’Urso, infortunio a poche ore dalla diretta di Ballando: “Sono preoccupata…”

Infortunio per Barbara D’Urso a poche ore dalla diretta di Ballando con le stelle. La conduttrice ha raccontato sui social di essersi fatta male alla spalla. “Siamo qui a fare le prove con la mia spalla”, ha detto. E ha ammesso di essere preoccupata per l’infortunio riportato ma D’Urso non ha intenzione di mollare: “Sono un po’ preoccupata però ce la faremo”.  

Il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, ha associato la stanchezza anche al fatto che ormai sono arrivati all’ottava puntata del dance show di Rai 1, in onda stasera alle 21.25. “Non vedo l’ora di farvi vedere l’esibizione”, ha poi aggiunto La Rocca che non vede l’ora di scendere in pista nonostante la stanchezza. 

L’edizione 2025 dello show di Raiuno è stata caratterizzata da una serie di imprevisti, compresi gli infortuni che hanno condizionato il percorso di Francesca Fialdini, una delle concorrenti di punta, e Carlo Aloia, il maestro di Nancy Brilli. 

