Ultime News

15 Nov 2025 Scuole e Zonta dicono no
alla violenza sulle donne
15 Nov 2025 Conservatorio, concerto di apertura
per il nuovo Anno Accademico
15 Nov 2025 Guido Wannenes, della casa d'aste,
al Lions Club Cremona Stradivari
15 Nov 2025 La senatrice Gelmini in
visita ad Ancorotti Group
15 Nov 2025 StradivariFestival, Akademie für
Alte Musik di Berlino in concerto
Cronaca

Guido Wannenes, della casa d'aste,
al Lions Club Cremona Stradivari

Wannenes è un’importante casa d’aste italiana fondata nel 2001 a Genova da Guido Wannenes, con radici nella famiglia di antiquari fiamminghi.

È considerata una delle case d’aste più internazionali, con sedi a Genova, Milano , Roma e Monte Carlo. Nei giorni scorsi il fondatore Guido Wannenes è stato ospite del Lions Club Cremona Stradivari presieduto dall’avvocato Giovanni Ripa.

Tante le curiosità raccontate dal fondatore, tra cui la vendita dell’intera collezione della diva degli anni 50 Gina Lollobrigida o un paio di orecchini pendenti con zaffiri Kashmir che hanno riservato una grandissima sorpresa per la loro preziosità.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...