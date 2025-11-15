Wannenes è un’importante casa d’aste italiana fondata nel 2001 a Genova da Guido Wannenes, con radici nella famiglia di antiquari fiamminghi.

È considerata una delle case d’aste più internazionali, con sedi a Genova, Milano , Roma e Monte Carlo. Nei giorni scorsi il fondatore Guido Wannenes è stato ospite del Lions Club Cremona Stradivari presieduto dall’avvocato Giovanni Ripa.

Tante le curiosità raccontate dal fondatore, tra cui la vendita dell’intera collezione della diva degli anni 50 Gina Lollobrigida o un paio di orecchini pendenti con zaffiri Kashmir che hanno riservato una grandissima sorpresa per la loro preziosità.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata