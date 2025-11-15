Haaland: “Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma magari ci fa tre gol…”

(Adnkronos) –

Erling Haaland si avvicina alla partita di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l’Italia con un pizzico di emozione, visto che la sfida potrebbe regalargli i suoi primi Campionati del mondo con la Norvegia. Il centravanti del Manchester City ne ha parlato in conferenza stampa prima del confronto di domani, domenica 16 novembre, a San Siro e ha spiegato: “Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia e con l’Inter avrà qualità”.

L’attaccante norvegese ha poi parlato delle sue possibilità di un futuro in Serie A: “Sì, mi piacerebbe, mi piace l’Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà in futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro”.