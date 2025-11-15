Ultime News

15 Nov 2025 Scuole e Zonta dicono no
alla violenza sulle donne
15 Nov 2025 Conservatorio, concerto di apertura
per il nuovo Anno Accademico
15 Nov 2025 Guido Wannenes, della casa d'aste,
al Lions Club Cremona Stradivari
15 Nov 2025 La senatrice Gelmini in
visita ad Ancorotti Group
15 Nov 2025 StradivariFestival, Akademie für
Alte Musik di Berlino in concerto
Mattarella a colloquio con Steinmeier a Palazzo Belleuve, a Berlino

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Bellevue, sede della presidenza tedesca a Berlino. Accolto dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, Mattarella ha un colloquio con Steinmeier. Mattarella interverrà alla cerimonia del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania” e alla “Giornata del lutto nazionale”. Assegnato nel 2021 e nel 2023, il riconoscimento è stato istituito nel 2020 ad opera degli stessi Mattarella e Steinmeier, per valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio; vede premiate le città e i Comuni tedeschi e italiani uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato che presentano progetti volti a promuovere prospettive condivise attraverso gli scambi reciproci, in particolare nei settori Giovani e Dialogo intergenerazionale, Impegno civico, Europa e Cultura della memoria, Sostenibilità e Coesione sociale.

