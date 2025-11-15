Ultime News

15 Nov 2025 Mons. Napolioni, il decennale
della nomina a Vescovo di Cremona
15 Nov 2025 Torrone d'Oro consegnato
a Daniele Persegani
15 Nov 2025 Ricordo di Marco Pavan: il pilota
che ha combattuto contro il fuoco
15 Nov 2025 Scuole e Zonta dicono no
alla violenza sulle donne
15 Nov 2025 Conservatorio, concerto di apertura
per il nuovo Anno Accademico
Video Pillole

Mattarella “I Comuni laboratori di innovazione, rafforzarne il protagonismo”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “I municipi sono maestri di cittadinanza: a partire dalla finalizzazione, progettazione, organizzazione e dalla condivisione degli spazi. I luoghi in cui abitare, comunicare, esprimersi, lavorare, sono di per sè assai indicativi. È lì che i giovani sperimentano davvero cosa significhi democrazia, partecipazione, vita in comunità. E’ così che una collettività cresce, investendo sul suo futuro. I Comuni si trovano ad essere laboratori di innovazione, a confronto con la sfida ambientale. A fronte di questioni come l’inquinamento, il traffico, gli sprechi anche energetici, così come lo spopolamento e il rischio di desertificazione di servizi per i centri minori, nascono soluzioni creative. Di cui beneficiano i livelli nazionali e sovranazionali. Rafforzare il loro protagonismo, sostenere le reti tra amministrazioni locali, valorizzando il dialogo tra città e cittadini è, dunque, lungimirante”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Bellevue a Berlino con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in occasione della cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania.
fsc/mca3 (Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...