15 Nov 2025 Premio Bontà 2025 a Filippo Ruvioli
cuore del progetto CR² Sinapsi
15 Nov 2025 Tumore al seno, prevenzione
e diagnosi: incontro a Casalmorano
15 Nov 2025 "Scienza per la pace", il 21
novembre conferenza al Museo
15 Nov 2025 Cinema e cibo al Ponchielli
con Mereghetti e Bartezzaghi
15 Nov 2025 "Giovani in centro", Portesani:
"Giunta chiarisca la situazione"
MotoGp, Bezzecchi in pole a Valencia. La griglia di partenza

Marco Bezzecchi conquista la pole position del MotoGp di Valencia, che chiude la stagione del circo a due ruote. Il pilota dell’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo oggi, sabato 15 novembre, in 1’28”809. Dietro di lui Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.  

Delusione per Pecco Bagnaia, che si ferma durante il Q1 e partirà quindi in sedicesima posizione. Ecco la griglia di partenza per l’ultimo Gran Premio dell’anno. 

 

La griglia di partenza del Gran Premio di Valencia: 

1. M. Bezzecchi (Q1) 

2 A. Marquez (Q2) 

3 F. Di Giannantonio (Q2) 

4 R. Fernandez (Q2) 

5 P. Acosta (Q2) 

6 F. Quartararo (Q2) 

7 F. Morbidelli (Q2) 

8 J. Miller (Q2) 

9 F. Aldeguer (Q2) 

10 J. Mir (Q2) 

11 J. Zarco (Q2) 

12 A. Ogura (Q2) 

13 L. Marini (Q1) 

14 A. Espargarò (Q1) 

15 B. Binder (Q1) 

16 F. Bagnaia (Q1) 

17 J. Martin (Q1) 

18 M. Oliveira (Q1) 

19 A. Rins (Q1) 

20 E. Bastianini (Q1) 

21 M. Vinales (Q1) 

22 N. Bulega (Q1) 

23 A. Fernandez (Q1) 

24 S. Chantra (Q1) 

 

