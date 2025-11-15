Ultime News

15 Nov 2025 Mons. Napolioni, il decennale
della nomina a Vescovo di Cremona
15 Nov 2025 Torrone d'Oro consegnato
a Daniele Persegani
15 Nov 2025 Ricordo di Marco Pavan: il pilota
che ha combattuto contro il fuoco
15 Nov 2025 Scuole e Zonta dicono no
alla violenza sulle donne
15 Nov 2025 Conservatorio, concerto di apertura
per il nuovo Anno Accademico
Parigi, allarme bomba all’emittente Bfmtv: stop alle trasmissioni e sede evacuata

(Adnkronos) – Evacuata oggi, sabato 15 novembre, la sede di Bfmtv a Parigi dove le trasmissioni sono state sospese per ragioni di sicurezza dopo che è scattato un allarme bomba. Lo ha reso noto la stessa emittente francese sul suo account X, precisando che “i nostri team stanno lavorando per riprendere la programmazione al più presto possibile”.  

Secondo fonti di polizia citate da ‘Le Parisien’, l’allarme è scattato dopo la segnalazione sulla presenza di un ordigno. Gli artificieri sono sul posto. 

 

