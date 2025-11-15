Ultime News

Sci, Shiffrin vince il primo Slalom in Coppa del Mondo. Colturi seconda

(Adnkronos) – Vittoria numero 102, e 65esima in slalom, per Mikaela Shiffrin nella gara che apre oggi, sabato 15 novembre, la stagione di Coppa del mondo di Slalom a Levi, in Finlandia. La statunitense ha dominato la prova fin dalla prima manche, seguita a ruota da Lara Colturi, che corre sotto i colori albanesi, e che nel giorno del suo 19esimo compleanno conquista il secondo posto anche nella seconda manche a 1″66 dalla fuoriclasse americana. 

Terza piazza per la tedesca Emma Aicher, a quasi 3″ dalla prima. Elsa Mondinelli, unica qualificata azzurra per la seconda manche, chiude penultima al 27esimo posto.  

 

