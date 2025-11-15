SkinLongevity Magazine – Puntata del 15/11/2025

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventiseiesima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Mariateresa Rossi, professoressa associata presso l’Università degli Studi di Brescia, dirigente medico dell’Unità Operativa di Dermatologia degli Spedali Civili di Brescia, e Iris Zalaudek, professoressa ordinaria di Malattie Cutanee e Veneree presso l’Università degli Studi di Trieste, direttrice dell’Unità di Coordinamento Operativo Dermatologia e Centri Malattie Sessualmente Trasmesse/HIV all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste. La fototerapia e la dermatoscopia gli argomenti al centro della puntata.

sat/gsl