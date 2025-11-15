Ultime News

15 Nov 2025 Premio Bontà 2025 a Filippo Ruvioli
cuore del progetto CR² Sinapsi
15 Nov 2025 Tumore al seno, prevenzione
e diagnosi: incontro a Casalmorano
15 Nov 2025 "Scienza per la pace", il 21
novembre conferenza al Museo
15 Nov 2025 Cinema e cibo al Ponchielli
con Mereghetti e Bartezzaghi
15 Nov 2025 "Giovani in centro", Portesani:
"Giunta chiarisca la situazione"
Video Pillole

Turismo Magazine – 15/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Italia e Arabia Saudita rafforzano le relazioni
– “Cuori Olimpici” fa tappa a Sondrio e promuove il territorio
– Viaggio tra immaginazione e realtà, a Milano in mostra “La forma del desiderio”
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...