Varese, donna di 81 anni uccisa a coltellate in casa: fermato il marito

(Adnkronos) – Una donna di 81 anni è stata accoltellata e uccisa in casa sua a Mesenzana, in provincia di Varese. Per l’omicidio è stato fermato il marito, anche lui anziano. Dopo l’allarme dato dai vicini, sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Luino e il 118, ma per la donna non c’era più niente da fare e i sanitari hanno solo potuto constatarne la morte.