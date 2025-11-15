Vescio “Al lavoro per fare praticare il pentathlon in almeno 15 regioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Veniamo da un commissariamento, la prima cosa che andrà ricostruita sarà proprio l’organizzazione amministrativa che si fondi su correttezza, onestà e lavoro. E’ questo l’impegno che mi sono preso con tutti i tesserati”. Lo ha detto il neo presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (Fipm), Gabriele Vescio, a margine della sua elezione. “Ci saranno novità – ha aggiunto – l’obiettivo sarà anche quello di gettare le basi per diffondere la disciplina in tutte le regioni d’Italia. A oggi il pentathlon viene praticato seriamente in cinque regioni, l’obiettivo è quello di arrivare almeno a 15”.

mec/gm/mca2