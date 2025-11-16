Un cliente speciale per Mario Barbieri al suo Ristorante Ca Barbieri a Levata: domenica a pranzo è arrivato infatti il famoso ex pallavolista Andrea Lucchetta. Tra gli anni 80 e 90 ha fatto parte, fino a diventarne capitano, della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana di volley. Lucchetta -di Treviso- si è dimostrato cordiale con tutti i presenti e ha scattato anche una foto ricordo proprio con Barbieri.

“E’ un buongustaio” dice il patron del ristorante commentando le scelte del pranzo da parte dell’oggi telecronista e volto noto tv.

© Riproduzione riservata