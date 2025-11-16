Ultime News

16 Nov 2025 Premio “A cena con Ugo Tognazzi”:
vince l’Osteria del Miglio
16 Nov 2025 Andrea Lucchetta a sorpresa
a pranzo a Levata
16 Nov 2025 Cremona capitale della bici:
da tutta Italia i presidenti FIAB
16 Nov 2025 Silvia Mezzanotte canta Mina:
successo all'Auditorium Arvedi
16 Nov 2025 Ceraso, desertificazione commerciale:
"Serve rete sinergica"
Cronaca

Un cliente speciale per Mario Barbieri al suo Ristorante Ca Barbieri a Levata: domenica a pranzo è arrivato infatti il famoso ex pallavolista Andrea Lucchetta.   Tra gli anni 80 e 90 ha fatto parte, fino a diventarne capitano, della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana di volley. Lucchetta -di Treviso- si è dimostrato cordiale con tutti i presenti e ha scattato anche una foto ricordo proprio con Barbieri.

“E’ un buongustaio” dice il patron del ristorante commentando le scelte del pranzo da parte dell’oggi telecronista e volto noto tv.

