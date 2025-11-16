Ultime News

Nazionali

Atp Finals, Alcaraz incontra Fognini prima della finale con Sinner. La battuta su’Ballando con le stelle’

(Adnkronos) – Un saluto speciale prima della finale delle Atp Finals di oggi, domenica 16 novembre. Fabio Fognini, arrivato in mattinata a Torino per godersi dal vivo l’ultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ha salutato il fuoriclasse spagnolo poco prima del big match della Inalpi Arena.  

I due si sono abbracciati e, chiacchierando, Carlos ha anche preso in giro l’azzurro in maniera simpatica sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle, accennando qualche passo. Tutto in un clima sereno e rilassato. 

Alcaraz e Fognini si conoscono ormai da anni e hanno un ottimo rapporto. Per l’azzurro, l’ultimo (e spettacolare) match della carriera è stato proprio contro l’attuale numero uno, nell’ultima edizione di Wimbledon.  

