Ultime News

16 Nov 2025 Premio “A cena con Ugo Tognazzi”:
vince l’Osteria del Miglio
16 Nov 2025 Andrea Lucchetta a sorpresa
a pranzo a Levata
16 Nov 2025 Cremona capitale della bici:
da tutta Italia i presidenti FIAB
16 Nov 2025 Silvia Mezzanotte canta Mina:
successo all'Auditorium Arvedi
16 Nov 2025 Ceraso, desertificazione commerciale:
"Serve rete sinergica"
Nazionali

Atp Finals, oggi la finalissima Sinner-Alcaraz – Il match in diretta

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 16 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals a Torino. Jannik arriva dal successo in semifinale contro Alex De Minaur, mentre lo spagnolo ha battuto Felix Auger-Aliassime ieri sera. Si comincia alle 18.  

Dove vedere Sinner-Alcaraz? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.  

Fin qui i precedenti raccontano un 10-5 per Alcaraz. Sinner quest’anno ha battuto lo spagnolo nella finale di Wimbledon, perdendo all’ultimo atto agli Internazionali di Roma, al Roland Garros, a Cincinnati e agli Us Open.  

