Ultime News

16 Nov 2025 Premio “A cena con Ugo Tognazzi”:
vince l’Osteria del Miglio
16 Nov 2025 Andrea Lucchetta a sorpresa
a pranzo a Levata
16 Nov 2025 Cremona capitale della bici:
da tutta Italia i presidenti FIAB
16 Nov 2025 Silvia Mezzanotte canta Mina:
successo all'Auditorium Arvedi
16 Nov 2025 Ceraso, desertificazione commerciale:
"Serve rete sinergica"
Video Pillole

Binaghi “Atp Finals confermano passione italiani per tennis”

TORINO (ITALPRESS) – “Se avessimo avuto un palazzetto grande il doppio lo avremmo riempito ugualmente. La passione italiana per il tennis è incontenibile, cresce anno dopo anno ma cosa ci si dovrebbe aspettare visti i risultati così clamorosi dei nostri giocatori e delle nostre giocatrici”. Angelo Binaghi, presidente Fitp, non può che essere soddisfatto dell’edizione 2025 delle Atp Finals a Torino. “Siamo stanchi ma anche molto felici, tutti ci dicono che sono diventate una manifestazione straordinaria, in totale simbiosi col territorio”, ha aggiunto.

xn3/glb/mca2

