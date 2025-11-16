Domenica In, Sonia Bruganelli: “Vorrei ripartire dall’inizio come madre”

(Adnkronos) – “Vorrei rifare una sola cosa. Vorrei ricominciare dall’inizio il mio essere madre, vorrei avere un’opportunità diversa, partire normalmente. Credo che sarei una madre meravigliosa”. Sonia Bruganelli si commuove a Domenica In nell’intervista nella puntata di oggi condotta da Mara Venier.

“Ora lo so e lo sanno anche i miei figli, avevo paura che non lo sapessero. Forse la separazione” da Paolo Bonolis “si è verificata anche perché avevo bisogno di essere in un certo modo. La nostra storia, nel corso degli anni, ci aveva portato ad essere molto diversi. Oggi, siamo un padre e una madre molto migliori”, dice la produttrice, che nella lunga chiacchierata analizza passaggi meno noti della propria vita, lontani dai riflettori.

Nel libro ‘Solo quello che rimane’, Bruganelli parla anche di un aborto. “Ci sono andata con le mie gambe – precisa -. Non era qualcosa di programmato, è successo. Il nostro rapporto era troppo giovane per accettare una scelta più sentita da una delle due parti. Io ho sempre voluto essere madre, mi sono sempre sentita mamma. Essere madre ancora oggi mi dà la mia identità”. “Non ho parlato di quest’aborto nemmeno a mio padre, ne parlo ora perché lui non c’è più. Avrebbe accettato la mia scelta e non avrebbe potuto condizionarmi, ma avrebbe sofferto”, aggiunge.