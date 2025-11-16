Trasferta in Cina per gli abiti dell’archivio storico del Museo del Lino di Pescarolo: sono stati infatti protagonisti alla Keqiao Fashion Week 2025 e più precisamente alla mostra The Time of Fabric – The Eternity of Iron Art che è stata allestita presso gli spazi China-Italy Future Fashion Gallery di Keqiao. Un’idea -quella di questa trasferta speciale- nata anche grazie allo sguardo internazionale dello stilista Alberto Zambelli che ha visto nei capi del Museo di Pescarolo abiti perfetti per un dialogo con le opere in ferro di un artista cinese, Hu Zhiquiang.

La delegazione ha visto anche la presenza del vice sindaco di Pescarolo Marta Fiammetti. Altissimo l’interesse dei visitatori, degli addetti ai lavori ma anche dei designer orientali. Circa 100 i pezzi del Museo del Lino rimasti esposti fino al 10 novembre. Una vetrina internazionale molto importante.

© Riproduzione riservata