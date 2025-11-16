Ultime News

16 Nov 2025 Rieti vince in volata 76 a 74
in una sfida all'ultimo respiro
16 Nov 2025 La vasca olimpica della Comunale
intitolata ad Alberto Garozzo
16 Nov 2025 Fuga di gas in via Argine Panizza:
verifiche in corso
16 Nov 2025 Festa del Torrone, successo per la
manifestazione nonostante la pioggia
16 Nov 2025 Premio “A cena con Ugo Tognazzi”:
vince l’Osteria del Miglio
Nazionali

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

(Adnkronos) – L’Italia affronta la Norvegia oggi domenica 16 novembre a Milano nel match per l’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri hanno 18 punti, la Norvegia guida la classifica a quota 21 con una differenza reti nettamente migliore. L’Italia dovrebbe vincere 9-0 per conquistare il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali. Il secondo posto costringe invece a giocare i playoff. 

 

Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff è in programma giovedì 21 novembre alle 13 a Zurigo. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...