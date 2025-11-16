Una cerimonia sobria, sentita e profondamente legata alla storia dello sport cittadino. Oggi la vasca olimpica delle Piscine Comunali di Cremona è stata ufficialmente intitolata ad Alberto Garozzo, figura centrale per lo sviluppo del nuoto sul territorio, delegato provinciale FIN per circa trent’anni e per lungo tempo punto di riferimento dell’impianto comunale.

L’intitolazione, avvenuta prima delle gare pomeridiane del 3° Trofeo Baldesio Swim Cup, conclude un percorso iniziato nel 2022 con la proposta della Delegazione Provinciale del CONI, sostenuta successivamente dalla Commissione Toponomastica e approvata dalla Giunta Comunale il 20 dicembre 2023. Nel 2024 è arrivata l’autorizzazione della Prefettura, come previsto dalla normativa.

Durante la cerimonia l’assessore allo sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi, ha ricordato il valore di questo passaggio: “È importante quando si celebra la tradizione e la storia delle discipline sportive che sono così care alla città. Intitolare la vasca olimpionica ad Alberto Garozzo, storico dirigente della Federazione Italiana Nuoto, è un passaggio significativo. Questa piscina si proietta nel futuro con importanti investimenti che si stanno mettendo a terra. Cresce e si sviluppa nel momento in cui c’è la consapevolezza della storia che ha preceduto il nostro presente”.

Un’emozione forte anche per Claudio Garozzo, figlio di Alberto e delegato provinciale FIN: “È un riconoscimento importante per chi per il nuoto si è speso tanto, con energie e vitalità, a tutti i livelli e per tutti: clienti, società, atleti, dirigenti che si sono succeduti negli anni. Non è un riconoscimento scontato, ma grazie alla collaborazione dell’amministrazione e di tutti è andato in porto. Permetterà di ricordare nel tempo chi per il nuoto ha dato tantissimo”.

Parole di grande apprezzamento sono arrivate anche da Marco Del Bianco, presidente del Comitato Regionale Nuoto della Federazione Italiana Nuoto: “Dedicare la vasca a un personaggio come Alberto Garozzo è un tributo a chi ha dato tantissimo al movimento del nuoto territoriale e a livello regionale. Questa struttura è un’eccellenza che permette attività motoria, sportiva e anche sociale. Oggi l’attività è una risorsa fondamentale per i ragazzi, come paracadute sociale e opportunità. Come Federazione auspichiamo di poter fruire di questo impianto per le manifestazioni dei ragazzi e degli atleti: un’eccellenza che va valorizzata attraverso l’attività”.

Nato nel 1924, Alberto Garozzo è stato delegato FIN provinciale dal 1983 al 2011 e direttore dell’impianto natatorio comunale dal 1997 al 2006, durante la gestione della Federazione. La targa posata oggi lega il suo nome a un luogo che ha contribuito a costruire, lasciando un’eredità sportiva destinata a durare.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata