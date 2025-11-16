Da un lato gli stand dove molti si sono muniti di gazebo aggiuntivi e larghi ombrelloni, dall’altro i visitatori con impermeabili, antipioggia e ombrelli, è una domenica all’insegna del maltempo alla Festa del Torrone che però non influisce sull’entusiasmo e la voglia di celebrare il dolce più famoso della città del Torrazzo.

Tra i tanti eventi e dimostrazioni c’è ad esempio quello in Galleria 25 aprile organizzato dalla dolciaria Rivoltini che ha visto come protagonista una particolare istallazione in Torrone, i celebri anelli olimpici. Questi, che omaggiano le imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sono stati modellati da Cristiano Rivoltini e Paolo Bonioli, torronai dell’azienda cremonese e inseriti in una grande e dolce diorama.

Una colata di torrone tenero ricoperto da una glassa di cioccolato e infine una pasta di zucchero che da l’effetto lucido, ghiacciato. L’insieme di questi tre elementi restituiscono un’immagine ghiacciata, una vera e propria pista da sci. Ogni dettaglio è stato curato nei particolari e per renderlo ancora più realistico abbiamo ovviamente realizzato anche l’arrivo e gli sciatori. Ma non potevano mancare i cinque cerchi olimpici che sono stati realizzati sempre con torrone tenero e ricoperti da pasta di zucchero colorata. Anche i pali dell’illuminazione sono stati riprodotti per renderlo quanto più realistico”. Una grande sfida superata visto lo stupore del pubblico.

Un lungo paesaggio innevato con sciatori, pubblico e il traguardo finale dove la neve e altri dettagli sono tutti realizzata in torrone. Un’opera unica che unisce tradizione artigianale e omaggio sportivo, trasformando il dolce simbolo di Cremona in vera arte.

Ancora da definire il programma del pomeriggio con la macchina organizzati che auspica ad un miglioramento del meteo per confermare il normale svolgimento del programma.

Lorenzo Scaratti

