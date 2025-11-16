Ultime News

16 Nov 2025 Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina
arrivano alla Festa del Torrone
16 Nov 2025 Coldiretti Cremona, la Giornata
del Ringraziamento a Pandino
16 Nov 2025 Qualità della Vita: Cremona 39esima
Bene l'istruzione, male il reddito
16 Nov 2025 Colletta Alimentare, in provincia
raccolte 38.8 tonnellate di prodotti
16 Nov 2025 Andrea Brida, talento di Orzinuovi
nel corpo di ballo di Annalisa
Video Pillole

Musumeci “Sicilia fondata sul sistema clientelare, chi lo accetta è complice”

PALERMO (ITALPRESS) – “Vedo in giro tanta ipocrisia: la Sicilia è fondata su un sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare, lo diceva Giuseppe Alessi parlando nell’immediato dopoguerra”. Così il ministro della Protezione civile e delle Politiche per il mare, Nello Musumeci, a margine del convegno ‘3 anni di governo Meloni. 3 anni di risultati’ al Palermo Marina Yachting. “Il problema è capire se si accetta questo sistema, diventandone quindi complici, o se ci si mette di traverso e si viene isolati, si diventa divisivi: questa è la tara che purtroppo si porta dietro la politica in Sicilia”, sottolinea Musumeci. xd8/vbo/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...