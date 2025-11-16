Cultura
Pasolini Festival Cremona,
primo appuntamento al Ponchielli
Primo appuntamento del Pasolini Festival Cremona nel pomeriggio nel Foyer del teatro Ponchielli.
Organizzato dalla Società dei Militi in occasione del 50enario della morte dell’intellettuale friulano il Festival vero e proprio è annunciato per il 28, 29 e 30 novembre in varie sedi dalla Società Filodrammatica alla sala Maffei della Camera di Commercio, ma gli organizzatori hanno previsto una serie di tappe di avvicinamento con un Fuori Festival e tre appuntamenti al Ponchielli, il primo dei quali nel pomeriggio ha visto l’attrice e drammaturga Silvia Andrea Russo dialogare con Francesco Paolo Truglia portavoce dell’”Associazione ex alunni del Manin” in un incontro intitolato “Più moderno d’ogni moderno. Pasolini e i classici”
© Riproduzione riservata