Primo appuntamento del Pasolini Festival Cremona nel pomeriggio nel Foyer del teatro Ponchielli.

Organizzato dalla Società dei Militi in occasione del 50enario della morte dell’intellettuale friulano il Festival vero e proprio è annunciato per il 28, 29 e 30 novembre in varie sedi dalla Società Filodrammatica alla sala Maffei della Camera di Commercio, ma gli organizzatori hanno previsto una serie di tappe di avvicinamento con un Fuori Festival e tre appuntamenti al Ponchielli, il primo dei quali nel pomeriggio ha visto l’attrice e drammaturga Silvia Andrea Russo dialogare con Francesco Paolo Truglia portavoce dell’”Associazione ex alunni del Manin” in un incontro intitolato “Più moderno d’ogni moderno. Pasolini e i classici”

© Riproduzione riservata