Cinema, tradizione e cucina si incontrano per il sesto anno consecutivo grazie alla Strada del Gusto Cremonese che ha organizzato il Premio Gastronomico “A cena con Ugo Tognazzi”. I ristoranti in gara hanno inserito nei loro menù piatti ispirati alle ricette che lo stesso Tognazzi ha scritto e ai film che ha interpretato. Primo posto per l’Osteria del Miglio 2.10 con “Straziami ma di baci saziami” una zuppa di cipolle con taleggio dop e petto di quaglia alla vignaiola stufata.

Secondo posto l’Osteria dell’Olmo con “la supercazzola come fosse… Di Amici Miei: schiaffi alla stazione binario 1 diretto Milano-Cremona… olè. Un Risotto con Costine Glassate al miele e rosmarino.

A chiudere il podio il Ristorante il Poeta contadino con ravioli ripieni di faraona al rosmarino con fingerli e fondo di cottura.

Una competizione complessa ma che ha liberato la fantasia dei partecipanti, come racconta Fabiano Gerevini, presidente della Strada del gusto cremonese: “I vincitori hanno un qualcosa in più ovvero l’aver interpretato lo spirito di Ugo Tognazzi nel loro piatto e come ci hanno presentato la loro ricetta. La scheda è molto complessa, di conseguenza non c’è soltanto il gusto, ma anche l’impiattamento, l’uso dei prodotti del territorio e molti altri fattori.

Alla premiazione in sala quadri, dopo una visita dedicata alla mostra di Amici Miei” il figlio Gianmarco Tognazzi: “Noi abbiamo una memoria molto corta, proprio come paese; quindi, ci si dimentica quanto Ugo si autodefinisse un cuoco prestato al cinema, quanto la sua passione più grande fosse quella della cucina e quanto tutti i suoi film sono nati intorno alla tavola e ha questa passione per la condivisione e la convivialità. In realtà poi invece la strada del gusto ha fatto proprio questo, fa riscoprire anche sotto un certo punto di vista l’Ugo gastronomico”.

