Ultime News

16 Nov 2025 Generazione Idee, prima assemblea
dei giovani di Auser Cremona
16 Nov 2025 Pietro, talento cremonese brilla
nell'Orchestra dei licei musicali
16 Nov 2025 La parabola di Loris Stecca
domenica a "24minuti
16 Nov 2025 Influenza Aviaria, cresce
l'allarme sul territorio
15 Nov 2025 La Vanoli incanta al PalaRadi
Trieste è battuta 113 a 94
Nazionali

Sci, casco obbligatorio per tutti: da quando e cosa rischia chi non lo indossa

(Adnkronos) – Stagione sciistica 2025/2026 alle porte, con una importante novità: l’obbligo del casco per gli sciatori di ogni età, precedentemente limitato ai minori di 18 anni.  

La violazione dell’obbligo – che riguarda non solo lo sci alpino, ma anche snowboard, telemark, slittino e slitta – comporta sanzioni amministrative, che includono multe fino a 150 euro e – in caso di recidiva – il ritiro dello skipass per 1-3 giorni. I controlli saranno affidati a forze dell’ordine e personale delle stazioni sciistiche.  

Amsi (Associazione maestri sci italiani) ha stilato le 14 regole di condotta per sciatori e snowboarder, introdotte in linea con il decreto legge n. 96 del 30 giugno 2025, noto come ‘Decreto sport’. “Sicurezza – spiega il presidente Amsi nazionale Luciano Stampa – significa rispetto, e rispetto significa libertà. Queste 14 regole rinnovano in modo chiaro e accessibile le norme che già tutelano chi scia, ricordando a tutti che la montagna è un luogo di emozione e responsabilità, dove ogni sciatore è protagonista della propria sicurezza e di quella degli altri”.  

1) Casco protettivo obbligatorio per tutti 

2) Rispetto per gli altri: ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno.  

3) Padronanza della velocità: ogni sciatore deve gestire una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità, alle condizioni della pista, alle condizioni meteo e all’intensità del traffico.  

4) Scelta della direzione: lo sciatore a monte deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con chi scia a valle.  

5) Prestare attenzione alle traiettorie degli altri sciatori in base al tipo di attrezzatura: sci, snowboard, telemark. 

6) Il sorpasso può essere effettuato a monte o a valle, a destra o a sinistra, mantenendo sempre una distanza di sicurezza.  

7) Spazio minimo per il sorpasso a bordo pista: è buona norma non curvare sul bordo della pista e lasciare spazio sufficiente per consentire il sorpasso.  

8) Attraversamento e incrocio: prima di immettersi su una pista, controllare visivamente a monte e a valle per evitare pericoli.  

9) Sostare solo ai bordi della pista o in zone ben visibili. In caso di caduta, liberare la pista al più presto.  

10) Mai a piedi sulle piste: vietato percorrere le piste a piedi o con racchette da neve, salvo casi di necessità e solo lungo i bordi.  

11) Rispetto della segnaletica: tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica e le indicazioni di sicurezza.  

12) Assicurazione obbligatoria e comportamento in caso d’incidente: ogni sciatore deve possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestare soccorso in caso di incidente.  

13) Stato di alterazione: vietato sciare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze tossicologiche.  

14) Sciatori con disabilità: occorre prestare particolare attenzione alle loro traiettorie, garantendo priorità e sicurezza negli impianti e in discesa. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...