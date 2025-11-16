Ultime News

15 Nov 2025 La Vanoli incanta al PalaRadi
Trieste è battuta 113 a 94
15 Nov 2025 De Luca, gol fuori dal campo:
è pronto per i fiori d'arancio
15 Nov 2025 Monsignor Napolioni, dieci anni fa
la nomina a Vescovo di Cremona
15 Nov 2025 Torrone d'Oro consegnato
a Daniele Persegani
15 Nov 2025 Ricordo di Marco Pavan: il pilota
che ha combattuto contro il fuoco
Nazionali

Sciopero dei treni oggi, orari e fasce di garanzia

(Adnkronos) – Dalle 9 alle 18 di oggi, domenica 16 novembre, l’organizzazione sindacale Orsa ha indetto uno sciopero che in Lombardia potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e dei collegamenti aeroportuali e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni. 

La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle 10 e arrivo a destinazione entro le 11. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. 

Trenord informa che tutti gli aggiornamenti sulla circolazione in ‘real-time’ saranno disponibili sull’app e invita i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor di stazione. 

