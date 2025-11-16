Silvia Mezzanotte, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, nota per il suo lungo sodalizio con i Matia Bazar e per la sua carriera solista, ha omaggiato Mina in un concerto all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino. Lo spettacolo è stato un tributo alla leggendaria “Tigre di Cremona” con i brani più iconici, come “Grande grande grande”, “E se domani” e “L’importante è finire”.

Ad accompagnare il suo talento, l’orchestra Ensemble Le Muse, diretta dal Maestro Andrea Albertini: un viaggio emozionante che ha celebrato la musica e l’eredità di una delle più grandi artiste italiane legate indissolubilmente con la nostra città.

