Ultime News

16 Nov 2025 Rieti vince in volata 76 a 74
in una sfida all'ultimo respiro
16 Nov 2025 La vasca olimpica della Comunale
intitolata ad Alberto Garozzo
16 Nov 2025 Fuga di gas in via Argine Panizza:
verifiche in corso
16 Nov 2025 Festa del Torrone, successo per la
manifestazione nonostante la pioggia
16 Nov 2025 Premio “A cena con Ugo Tognazzi”:
vince l’Osteria del Miglio
Nazionali

Sinner campione alle Atp Finals, quanto guadagna e come cambia il ranking

(Adnkronos) –
Jannik Sinner non sbaglia e vince le Atp Finals di Torino. Il fuoriclasse azzurro ha battuto oggi, domenica 16 novembre, Carlos Alcaraz nella finale del Torneo dei maestri. Il successo di Jannik non cambia il ranking Atp, visto che il numero uno del 2025 resta in ogni caso lo spagnolo, ma permette all’azzurro di confermare punti importanti in vista della prossima stagione. E di mettere in tasca un premio importante. 

Il montepremi complessivo delle Atp Finals 2025 è di 15.500.000 dollari. Sinner, campione imbattuto, intasca 5,07 milioni di dollari e si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia Atp. 

 

Come cambia il ranking Atp dopo il successo di Sinner alle Atp Finals? Per quest’anno, l’azzurro dovrà accontentarsi del secondo posto, visto che Alcaraz è già certo di chiudere il 2025 da numero uno. Carlos ha al momento 12.050 punti, contro gli 11.500 di Jannik.  

