Video Pillole
Tg Ambiente – 16/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– La transizione ecologica riparte da Rimini
– A Ecomondo il modello circolare Conou per la raccolta e la rigenerazione degli oli usati
– Le città italiane sono sempre più fragili di fronte alla crisi climatica
– Anter premia al Senato 20 Comuni italiani
mgg/gtr/col
– La transizione ecologica riparte da Rimini
– A Ecomondo il modello circolare Conou per la raccolta e la rigenerazione degli oli usati
– Le città italiane sono sempre più fragili di fronte alla crisi climatica
– Anter premia al Senato 20 Comuni italiani
mgg/gtr/col
© Riproduzione riservata