Ultime News

16 Nov 2025 Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina
arrivano alla Festa del Torrone
16 Nov 2025 Coldiretti Cremona, la Giornata
del Ringraziamento a Pandino
16 Nov 2025 Qualità della Vita: Cremona 39esima
Bene l'istruzione, male il reddito
16 Nov 2025 Colletta Alimentare, in provincia
raccolte 38.8 tonnellate di prodotti
16 Nov 2025 Andrea Brida, talento di Orzinuovi
nel corpo di ballo di Annalisa
Video Pillole

Tg Ambiente – 16/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– La transizione ecologica riparte da Rimini
– A Ecomondo il modello circolare Conou per la raccolta e la rigenerazione degli oli usati
– ⁠Le città italiane sono sempre più fragili di fronte alla crisi climatica
– ⁠Anter premia al Senato 20 Comuni italiani
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...