16 Nov 2025 Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina
arrivano alla Festa del Torrone
16 Nov 2025 Coldiretti Cremona, la Giornata
del Ringraziamento a Pandino
16 Nov 2025 Qualità della Vita: Cremona 39esima
In provincia male salute e reddito
16 Nov 2025 Colletta Alimentare, in provincia
raccolte 38.8 tonnellate di prodotti
16 Nov 2025 Andrea Brida, talento di Orzinuovi
nel corpo di ballo di Annalisa
Venezuela, Macron annuncia rilascio cittadino francese: “Camilo Castro è libero”

(Adnkronos) – Detenuto da fine giugno in Venezuela, è stato liberato Camilo Castro, cittadino francese. Ad annunciarlo il presidente francese, Emmanuel Macron. “Camilo Castro è libero – si legge in un post su X – Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione”.  

Di Castro, 41 anni, si erano perse le tracce il 26 giugno al valico di confine di Paraguachon, tra Venezuela e Colombia, dove viveva. Doveva rinnovare il permesso di residenza in Colombia, aveva poi reso noto ad agosto la famiglia. A metà settembre la madre spiegava di non aver avuto più notizie del figlio, se non un messaggio vocale a fine luglio in cui chiedeva aiuto. La famiglia e Amnesty International avevano poi concluso che era trattenuto dalle autorità venezuelane.  

