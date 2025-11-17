Ultime News

17 Nov 2025 Stalking: sotto accusa moglie
e marito. Vittima, la ex di lui
17 Nov 2025 A Stagno "La notte di Zenobia"
il film sui misteri del paese
17 Nov 2025 Bando oasi felina, le associazioni
rinunciano e criticano il Comune
17 Nov 2025 Maltrattamenti: 36enne arrestato
Vittima chiusa in un seminterrato
17 Nov 2025 Preso a martellate al CremonaPo
La vittima: "Violenza inaudita"
Arriva una nuova opzione terapeutica per i pazienti con Leucemia Mieloide Acuta

MILANO (ITALPRESS) – Nuove speranze per i pazienti affetti da Leucemia Mieloide Acuta, un tumore aggressivo del sangue e del midollo osseo caratterizzato da una rapida progressione che colpisce ogni anno 2.000 persone in Italia. Daiichi Sankyo ha infatti annunciato la disponibilità nel nostro Paese di quizartinib, primo farmaco in ematologia lanciato in Italia dalla casa farmaceutica giapponese.
