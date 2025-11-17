Ultime News

17 Nov 2025 Stalking: sotto accusa moglie
e marito. Vittima, la ex di lui
17 Nov 2025 A Stagno "La notte di Zenobia"
il film sui misteri del paese
17 Nov 2025 Bando oasi felina, le associazioni
rinunciano e criticano il Comune
17 Nov 2025 Maltrattamenti: 36enne arrestato
Vittima chiusa in un seminterrato
17 Nov 2025 Preso a martellate al CremonaPo
La vittima: "Violenza inaudita"
Nazionali

Ascolti tv, Sinner su Rai2 eguaglia il record dell’oro olimpico delle Azzurre del volley

(Adnkronos) – Con la vittoria di ieri su Alcaraz nella finale delle Atp Finals di Torino, Sinner ha centrato anche un altro importante risultato alla prova dell’Auditel: con 5.429.000 spettatori (28,7% di share) ottenuti su Rai2 dal match, il tennista ha praticamente eguagliato il record segnato l’11 agosto del 2024 dalla finale di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi tra Italia e Usa, che valse l’oro olimpico alle Azzurre di Velasco e che venne vista, sempre su Rai2, da 5.550.000 spettatori.  

Allora lo share fu del 40,3% contro il 28,7% di Sinner-Alcaraz ma diverso fu anche l’orario di messa in onda: le Azzurre della pallavolo giocarono dalle 13, la partita Sinner-Alcaraz ieri è stata trasmessa dalle 18.15 circa.  

