Ultime News

17 Nov 2025 Riscaldamento ko alla primaria di
Cava, interrogazione di Capelletti
17 Nov 2025 Fidicomet assorbe Ascom Fidi
Più opportunità per il terziario
17 Nov 2025 Raccolta differenziata, Aprica
"Ecco cosa va migliorato"
17 Nov 2025 Prezzi al consumo,
non si ferma l'inflazione
17 Nov 2025 Meteo variabile: dopo il sole
arrivano freddo, nebbia e pioggia
Nazionali

Bangladesh, ex premier Sheikh Hasina condannata a morte

(Adnkronos) – L’ex premier del Bangladesh Sheikh Hasina è stata condannata a morte con l’accusa di aver commesso crimini contro l’umanità. In esilio in India, Hasina è stata processata per mesi in contumacia dopo che le Nazioni Unite hanno dichiarato che fino a 1.400 persone potrebbero essere state uccise nella sanguinosa repressione di una rivolta studentesca in Bangladesh lo scorso anno. 

Hasina, che ha denunciato un “tribunale farsa”, è fuggita in India nell’agosto del 2024 dopo 15 anni di governo. La sentenza, emessa dal Tribunale per i crimini internazionali in diretta televisiva, potrà essere impugnata presso la Corte suprema. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...