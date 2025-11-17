Ultime News

17 Nov 2025 Riscaldamento ko alla primaria di
Cava, interrogazione di Capelletti
17 Nov 2025 Fidicomet assorbe Ascom Fidi
Più opportunità per il terziario
17 Nov 2025 Raccolta differenziata, Aprica
"Ecco cosa va migliorato"
17 Nov 2025 Prezzi al consumo,
non si ferma l'inflazione
17 Nov 2025 Meteo variabile: dopo il sole
arrivano freddo, nebbia e pioggia
Nazionali

Champagne e cori, festa ‘senza freni’ di Sinner nello spogliatoio delle Finals

(Adnkronos) –
Festa ‘senza freni’ per Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals. Il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz in finale a Torino, trionfando in due set, e dopo la premiazione si è lasciato andare a una gioia incontenibile con il suo team. Una pioggia di champagne ha accompagnato l’ingresso in spogliatoio di Sinner, ‘travolto’ dalle urla dei componenti del suo staff, dagli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill al preparatore atletico Umberto Ferrara, in lacrime dopo il match point. 

Salti, abbracci, e un immancabile coro: “Jannik Sinner, alé” ad accompagnare la gioia dell’azzurro, felice come raramente si è mostrato sui social. Il tutto è stato infatti pubblicato sul profilo Instagram di Sinner, numero due del mondo e controsorpassato proprio da Alcaraz grazie alla finale raggiunta dallo spagnolo a Torino. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...