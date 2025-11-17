Compleanno speciale per Carlo Verdone, sindaco di Roma per un giorno





ROMA (ITALPRESS) – Un compleanno da ricordare quello di Carlo Verdone in occasione dei suoi 75 anni. Il regista e attore, nato a Roma nel 1950, è stato “sindaco per un giorno” e ha partecipato a una serie di appuntamenti insieme al sindaco della capitale Roberto Gualtieri, alla fine dei quali gli è stata consegnata la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città.

(Fonte video: Comune di Roma Capitale)

