Ultime News

17 Nov 2025 Stalking: sotto accusa moglie
e marito. Vittima, la ex di lui
17 Nov 2025 A Stagno "La notte di Zenobia"
il film sui misteri del paese
17 Nov 2025 Bando oasi felina, le associazioni
rinunciano e criticano il Comune
17 Nov 2025 Maltrattamenti: 36enne arrestato
Vittima chiusa in un seminterrato
17 Nov 2025 Preso a martellate al CremonaPo
La vittima: "Violenza inaudita"
Video Pillole

Compleanno speciale per Carlo Verdone, sindaco di Roma per un giorno

ROMA (ITALPRESS) – Un compleanno da ricordare quello di Carlo Verdone in occasione dei suoi 75 anni. Il regista e attore, nato a Roma nel 1950, è stato “sindaco per un giorno” e ha partecipato a una serie di appuntamenti insieme al sindaco della capitale Roberto Gualtieri, alla fine dei quali gli è stata consegnata la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città.
abr/gtr
(Fonte video: Comune di Roma Capitale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...