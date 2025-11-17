Ultime News

17 Nov 2025 Lavoro accessibile per non udenti,
incontro a Cremona il 18 novembre
17 Nov 2025 Alla Campi una panchina
gialla contro il bullismo
17 Nov 2025 Set cinematografico a Isola Dovarese
per le riprese del film Petrichor
17 Nov 2025 20mila scarpe per commemorare
i bambini morti a Gaza
16 Nov 2025 Juvi ko all'ultimo respiro
Rieti vince in volata 76 a 74
Video Pillole

EGPA, un Libro Bianco dà voce ai pazienti e chiama le istituzioni all’azione

ROMA (ITALPRESS) – Una vasculite sistemica rara che colpisce i vasi sanguigni di piccole e medie dimensioni. È la Granulomatosi Eosinofìlica con Poliangioìte – EGPA, malattia autoimmune in passato nota come sindrome di Churg-Strauss. L’Associazione Pazienti Sindrome di Churg Strauss (APACS) ha realizzato un Libro Bianco, con il sostegno di GSK. Un’occasione per i pazienti di dare voce al proprio vissuto e alle proprie istanze. Per i clinici è un invito alla collaborazione e a rafforzare il dialogo. Per le istituzioni una vera e propria agenda operativa.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...