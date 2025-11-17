Ultime News

17 Nov 2025 Riscaldamento ko alla primaria di
Cava, interrogazione di Capelletti
17 Nov 2025 Fidicomet assorbe Ascom Fidi
Più opportunità per il terziario
17 Nov 2025 Raccolta differenziata, Aprica
"Ecco cosa va migliorato"
17 Nov 2025 Prezzi al consumo,
non si ferma l'inflazione
17 Nov 2025 Meteo variabile: dopo il sole
arrivano freddo, nebbia e pioggia
Video Pillole

Femminicidi in scena al Teatro, Lanzillotta “Occasione per lanciare messaggio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Credo che il teatro, oltre che un luogo in cui ci possiamo beare delle meraviglie della musica, sia un’area in cui si dibatte di temi sociali. Quella del femminicidio oggi è una questione estremamente pericolosa e complessa: visto che affrontiamo due opere del genere sarebbe un peccato perdere quest’occasione per lanciare un messaggio”. Lo ha detto Francesco Lanzillotta, direttore d’orchestra di “Aleko” e “Pagliacci”: entrambe le opere apriranno
la stagione lirica 2025-2026 del Teatro Massimo di Palermo . xd8/vbo/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...