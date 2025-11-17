Malgioglio a ‘Belve’: “Sulla natica ho tatuata la bocca di J.Lo”

(Adnkronos) – Cristiano Malgioglio si confessa a Francesca Fagnani, nella puntata di ‘Belve’ in onda domani martedì 18 novembre in prima serata su Rai2.

Un’intervista esilarante e a tratti commovente, come quando Malgioglio racconta a Fagnani il dolore per la perdita della madre e l’ultima lettera “per dirle tutto”. Ma anche i suoi irresistibili “capricci da diva” e la rivelazione di un inedito e misterioso tatuaggio, oltre ai suoi tre dedicati a Jennifer Lopez. Fagnani chiede: “Dove sono?”. “Sulla schiena, sulla gamba e uno sulla natica” dice Malgioglio. “E sulla natica cosa ha tatuato?”, indaga Fagnani. “La bocca di J.Lo. Se vuoi te la faccio vedere”, dice Malgioglio. “No, ci credo”, ribatte ironica la giornalista. “Poi ne ho un altro, ma quello non te lo farò vedere mai”, prosegue il cantante. “Nelle parti intime?” chiede quindi Fagnani. “Sì. L’uccello del paradiso proprio là!”, confessa Malgioglio alla fine di un imbarazzato ma divertito tira e molla. E sui suoi spassosi “vezzi da star” Malgioglio dice a Fagnani: “Quando vado nei negozi chiedo sempre un po’ di sconto” e poi “ho una passione per i frutti rossi, soprattutto i pomodori al mercato”.

Nello studio di ‘Belve’ Malgioglio si commuove ricordando la madre. “Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me”. “Perché non ci ha mai parlato apertamente”, chiede Fagnani. “Mica ci voleva la zingara per capire! Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia”, la risposta di Malgioglio.

“Quando ha avuto la consapevolezza del suo orientamento sessuale?”, domanda la giornalista. “Non so. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato”, dice con un sorriso.

“Ha ricevuto il riconoscimento che meritava?”, chiede Fagnani. “Non mi interessa, le mie canzoni rimarranno nella storia”, risponde Malgioglio che poi lancia una frecciatina a Giusy Ferreri (sulla quale in passato aveva detto “Se non era per me stava ancora al supermercato”). “Mi sarebbe piaciuto scrivere per lei ma non mi ha mai chiamato per chiedermi una canzone. Ma non me ne frega più niente”.

Gli altri ospiti della terza puntata sono Eva Herzigova, Genny Urtis e BigMama. E nello studio di Belve torna ancora con una speciale sorpresa Maria De Filippi.