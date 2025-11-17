Ultime News

17 Nov 2025 Stalking: sotto accusa moglie
e marito. Vittima, la ex di lui
17 Nov 2025 A Stagno "La notte di Zenobia"
il film sui misteri del paese
17 Nov 2025 Bando oasi felina, le associazioni
rinunciano e criticano il Comune
17 Nov 2025 Maltrattamenti: 36enne arrestato
Vittima chiusa in un seminterrato
17 Nov 2025 Preso a martellate al CremonaPo
La vittima: "Violenza inaudita"
Nazionali

Ostia, 60enne si cosparge di alcol e prova a darsi fuoco: ricoverata al Grassi

(Adnkronos) – Una donna di 60 anni di origine egiziana si è cosparsa di alcol e ha minacciato di darsi fuoco con un accendino. E’ accaduto alle 14.45 di oggi a Ostia, all’incrocio tra via Costanzo Casana e Via Arduino Forgiarini. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è stato un passante a toglierle l’accendino che aveva in mano, scongiurando così più gravi conseguenze. Sul posto sono giunti i carabinieri e i poliziotti del distretto Lido. La donna è stata poi portata in codice rosso psichiatrico all’ospedale G. B. Grassi di Ostia.  

