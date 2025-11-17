Ultime News

17 Nov 2025 Riscaldamento ko alla primaria di
Cava, interrogazione di Capelletti
17 Nov 2025 Fidicomet assorbe Ascom Fidi
Più opportunità per il terziario
17 Nov 2025 Raccolta differenziata, Aprica
"Ecco cosa va migliorato"
17 Nov 2025 Prezzi al consumo,
non si ferma l'inflazione
17 Nov 2025 Meteo variabile: dopo il sole
arrivano freddo, nebbia e pioggia
Nazionali

Polonia, bomba devasta la linea Varsavia-Lublino. Tusk: “E’ sabotaggio”

(Adnkronos) –
Una bomba è esplosa lungo la tratta ferroviaria Varsavia-Lublino, in Polonia. A darne notizia è stato su X il premier polacco, Donald Tusk che parla di “un atto di sabotaggio senza precedenti che colpisce direttamente la sicurezza dello Stato polacco e dei suoi civili”. “Sulla tratta Varsavia-Lublin (presso il villaggio di Mika) si è verificato un atto di sabotaggio. L’esplosione di un ordigno ha distrutto i binari ferroviari. Sul posto stanno lavorando i servizi di sicurezza e la procura. Sulla stessa tratta, più vicino a Lublin, sono stati riscontrati altri danni”. 

Tusk ricorda che “questa tratta è di fondamentale importanza anche per la consegna degli aiuti all’Ucraina. Prenderemo i responsabili, chiunque essi siano”, ha affermato i primo ministro che ha postato le foto mentre visitava il luogo dell’evento con il ministro dell’Interno, Marcin Kierwiński, e il coordinatore dei servizi speciali, Tomasz Siemoniak. 

Condividendo un confine di 535 chilometri con l’Ucraina, la Polonia ha svolto il ruolo di snodo chiave per la fornitura di assistenza militare alleata a Kiev. La polizia locale ha dichiarato che il macchinista di un treno ieri aveva segnalato danni alla linea ferroviaria. L’esplosione è avvenuta nei pressi del villaggio di Mika, nella provincia della Masovia, a circa 130 chilometri dal confine tra Polonia e Ucraina. Secondo Tusk, l’esplosione avrebbe probabilmente dovuto far saltare in aria un treno. Le autorità polacche hanno avviato un’indagine sull’incidente e stanno ispezionando un altro tratto della ferrovia, anch’esso danneggiato. 

Varsavia ha lanciato l’allarme per i crescenti casi di sabotaggio e attività di spionaggio che hanno interessato la Polonia negli ultimi anni, con numerosi incidenti collegati ai servizi segreti russi o bielorussi. La Polonia ha affermato che la Russia ha intensificato le operazioni ibride contro il Paese a causa del sostegno polacco a Kiev nella guerra con Mosca. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...