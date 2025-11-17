Ultime News

17 Nov 2025 Maltrattamenti: 36enne arrestato
Vittima chiusa in un seminterrato
17 Nov 2025 Preso a martellate al CremonaPo
La vittima: "Violenza inaudita"
17 Nov 2025 Cremona-Castelvetro: solo rattoppi
nell'asfalto-groviera sul ponte
17 Nov 2025 Cavalli Monteverdi Competion,
assegnati i ruoli per il festival
17 Nov 2025 Giornata contro la violenza sulle
donne, le iniziative a Cremona
Roma, nel giorno da sindaco di Verdone uomo minaccia di gettarsi dalla rupe Tarpea

(Adnkronos) – Nel giorno da sindaco di Carlo Verdone, un uomo ha minacciato di gettarsi dal parapetto del Belvedere Tarpeo, a due passi dal Campidoglio e a circa 25 metri di altezza. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il gesto presumibilmente dimostrativo è stato sventato grazie all’intervento degli agenti della sezione Arce capitolina e dei vigili del fuoco intervenuti con le squadre 1a, 1a2, con l’autoscala e il carro teli. Sul posto anche i sanitari del 118 e personale della sala operativa sociale. 

Scongiurato il tentato suicidio, l’uomo è stato portato intorno alle 13.30 al centro di accoglienza di Tor Tre Teste. (di Silvia Mancinelli) 

