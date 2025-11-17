Ultime News

17 Nov 2025 Maltrattamenti: 36enne arrestato
Vittima chiusa in un seminterrato
17 Nov 2025 Preso a martellate al CremonaPo
La vittima: "Violenza inaudita"
17 Nov 2025 Cremona-Castelvetro: solo rattoppi
nell'asfalto-groviera sul ponte
17 Nov 2025 Cavalli Monteverdi Competion,
assegnati i ruoli per il festival
17 Nov 2025 Giornata contro la violenza sulle
donne, le iniziative a Cremona
Nazionali

Sassi contro il bus del Chieti dopo sconfitta a Recanati: indagini in corso

(Adnkronos) –
Sassi contro il pullman del Chieti Calcio. Le Digos di Macerata e Chieti stanno indagando sull’agguato messo a segno ieri contro il pullman che riportava in Abruzzo la squadra neroverde dopo la sconfitta a Recanati. L’attacco è avvenuto a circa un chilometro dal casello di Loreto dell’A14, dove una ventina di tifosi ha improvvisamente occupato la carreggiata.  

La prontezza del conducente ha evitato che il gruppo venisse travolto dal bus. Alcuni sassi hanno colpito il mezzo e una pietra ha mandato in frantumi un vetro. Le indagini si starebbero concentrando sulla frangia ultrà teatina, che negli ultimi giorni ha contestato duramente società e squadra, finita nella zona bassa della classifica. Veleni e attacchi c’erano stati anche sui social.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...