17 Nov 2025 Stalking: sotto accusa moglie
e marito. Vittima, la ex di lui
17 Nov 2025 A Stagno "La notte di Zenobia"
il film sui misteri del paese
17 Nov 2025 Bando oasi felina, le associazioni
rinunciano e criticano il Comune
17 Nov 2025 Maltrattamenti: 36enne arrestato
Vittima chiusa in un seminterrato
17 Nov 2025 Preso a martellate al CremonaPo
La vittima: "Violenza inaudita"
Sinner, la famiglia si… ‘allarga’. Anche il cane Snoopy festeggia il trionfo alle Atp Finals

Jannik Sinner si è goduto la festa per la vittoria delle Atp Finals in compagnia. Dopo il trionfo a Torino contro Carlos Alcaraz, il fuoriclasse azzurro ha abbracciato il suo angolo. Dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill al resto dello staff, fino alla compagna Laila Hasanovic. La modella danese è stata la prima a ricevere l’abbraccio del fuoriclasse azzurro al termine del match e subito dopo la premiazione si è avvicinata a lui con una sorpresa. Quale? Il cane Snoopy, entrato in campo per vedere da vicino la coppa delle Atp Finals e partecipare anche lui alla festa. 

Sinner ha quindi accarezzato il cucciolo, concedendosi poi anche a lui per le foto di rito con la coppa. Un momento divertente nel corso della premiazione.  

