Ultime News

17 Nov 2025 Lavoro accessibile per non udenti,
incontro a Cremona il 18 novembre
17 Nov 2025 Alla Campi una panchina
gialla contro il bullismo
17 Nov 2025 Set cinematografico a Isola Dovarese
per le riprese del film Petrichor
17 Nov 2025 20mila scarpe per commemorare
i bambini morti a Gaza
16 Nov 2025 Juvi ko all'ultimo respiro
Rieti vince in volata 76 a 74
Nazionali

Terremoto oggi, registrate due scosse nel Catanese

(Adnkronos) – Doppio sisma nel Catanese. Due scosse di terremoto sono state registrate oggi 17 novembre dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Milo e a Pedara. Il primo evento, alle 4.36, di magnitudo 2.6 è avvenuto a una profondità di 4 chilometri, la seconda scossa di magnitudo 2.4, invece, è avvenuta a Pedara, a distanza di un’ora circa, alle 5.30. Non si registrano danni a cose o persone.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...