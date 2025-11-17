Video Pillole
Tg Sport – 17/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner sul trono del tennis, le ATP Finals sono ancora sue
– Italia, che lezione a San Siro dalla Norvegia di Haaland
– MotoGP, splendida vittoria di Bezzecchi a Valencia
– Colpo di Trapani a Milano, Varese batte Cantù
– La Barba al Palo – L’Italia sconfitta da un uomo, Erling Haaland

