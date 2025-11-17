Ultime News

17 Nov 2025 Maltrattamenti: 36enne arrestato
Vittima chiusa in un seminterrato
17 Nov 2025 Preso a martellate al CremonaPo
La vittima: "Violenza inaudita"
17 Nov 2025 Cremona-Castelvetro: solo rattoppi
nell'asfalto-groviera sul ponte
17 Nov 2025 Cavalli Monteverdi Competion,
assegnati i ruoli per il festival
17 Nov 2025 Giornata contro la violenza sulle
donne, le iniziative a Cremona
Video Pillole

Tg Sport – 17/11/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner sul trono del tennis, le ATP Finals sono ancora sue
– Italia, che lezione a San Siro dalla Norvegia di Haaland
– MotoGP, splendida vittoria di Bezzecchi a Valencia
– Colpo di Trapani a Milano, Varese batte Cantù
– La Barba al Palo – L’Italia sconfitta da un uomo, Erling Haaland
