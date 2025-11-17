Tra associazioni umanitarie e animali, ecco l’eredità delle gemelle Kessler

(Adnkronos) – Sono morte insieme, unite così come hanno sempre vissuto. Le gemelle Kessler, che hanno scelto il doppio suicidio assistito per andarsene, avevano 89 anni ed entrambe non avevano avuto figli. A chi andrà, allora, l’eredità delle due icone della tv?

A rivelarlo erano state le stesse Alice ed Ellen al giornale tedesco Munchner Merkur. Tra i beneficiari, sono diverse le associazioni benefiche e umanitarie che le due sorelle gemelle avevano deciso di nominare come eredi. “Non abbiamo figli, né nipoti. Quindi erediteranno Medici Senza Frontiere, la Christoffel Blind Mission, Gut Aiderbichl, l’Unicef e l’Ordine di Malta”, avevano spiegato al quotidiano. La Christoffel Blind Mission è un’organizzazione che offre aiuto alle persone disabili, mentre la Gut Aiderbichl è un’associazione animalista.

“Ringraziamo profondamente le gemelle Kessler, noi come organizzazione Medici Senza Frontiere non accettiamo fondi pubblici, il loro lascito ci permette di portare avanti i nostri progetti anche nel futuro”, il commento all’Adnkronos Laura Perrotta, direttrice generale raccolta fondi Medici Senza Frontiere, commentando la morte di Alice ed Ellen Kessler, che avevano deciso di lasciare un fondo economico a beneficio dell’organizzazione.

“È un modo molto bello e tenero di starci vicini. Il significato di questa scelta -continua- è enorme. Hanno accettato la nostra richiesta di essere il volto di una campagna di raccolta fondi testamentari nel 2014 e l’hanno fatto in tv al programma Porta a Porta. Credo che poi siano apparse per la stessa questione anche su altri programmi”.

“Per noi quello è stato un gesto molto importante, perché era giusto che fossero loro a dirlo al mondo, anche perché così tutti potevano capire l’importanza di un testamento solidale”, spiega Perrotta. “Nel tempo hanno aggiunto anche altri eredi, ma noi siamo stati il primo amore e per questo saremo sempre grati alle gemelle Kessler”, conclude.