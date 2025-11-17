Ucraina, nuovi raid russi. Zelensky da Macron per intesa su difesa aerea

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Parigi oggi per formalizzare accordi con la Francia sulla difesa aerea. L’obiettivo primario è il potenziamento della capacità strategica a lungo termine delle forze armate ucraine nel contrastare l’aggressione della Russia.

I colloqui tra Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron si inseriscono in un contesto caratterizzato da un incremento degli attacchi russi mediante droni e missili contro l’Ucraina nelle ultime settimane, inisme a segnalazioni di avanzamenti terrestri significativi da parte di Mosca nella regione sudorientale di Zaporizhzhia.

La visita – ha sottolineato l’Eliseo – servirà a “riaffermare l’impegno della Francia nei confronti dell’Ucraina”. La giornata inizierà alla base aerea militare di Villacoublay, a sud-ovest della capitale.

Si tratta di “mettere l’eccellenza francese nell’industria degli armamenti al servizio della difesa dell’Ucraina”, ha spiegato la presidenza francese, e “consentire l’acquisizione dei sistemi necessari per rispondere all’aggressione russa”, con riferimento in particolare alla “difesa dei cieli ucraini”. Il capo di Stato ucraino ha affermato che un “importante accordo è in preparazione”.

Quella di oggi è la nona visita in Francia del presidente ucraino dall’inizio della guerra nel febbraio 2022. Prima di andare in Francia, Zelensky è sbarcato ad Atene ieri, come parte di un tour in Europa per discutere di difesa ed energia. Domani, il capo di Stato ucraino si recherà a Madrid, in Spagna, dove incontrerà i rappresentanti del Parlamento spagnolo.

Dopo la base militare di Villacoublay, i due leader visiteranno il quartier generale della “forza multinazionale Ucraina”, la forza che Parigi e Londra stanno preparando affinché possa essere schierata come parte di un accordo di cessate il fuoco e delle “garanzie di sicurezza” da fornire a Kiev.

Zelensky proseguirà la sua visita a Parigi tenendo una conferenza stampa congiunta con Macron al Palazzo dell’Eliseo. I due capi di stato si incontreranno poi privatamente durante una colazione di lavoro. Dopo pranzo, parteciperanno a un forum sulla lotta ai droni.

Sono possibili annunci di nuovi aiuti o cooperazione nel campo degli armamenti. “Il prolungamento della guerra e l’assenza di un cessate il fuoco sottolineano la necessità di fare tutto il possibile per permettere all’Ucraina di difendersi e quindi dare nuovo impulso”, ha dichiarato un consigliere di Emmanuel Macron citato dall’AFP.

Tre persone sono state uccise e 10 ferite in un attacco missilistico lanciato dalla Russia sulla città di Balakliia, nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Lo hanno riferito funzionari militari locali, che hanno precisato che tra i feriti ci sono tre minorenni.

Le forze di difesa aerea di Mosca affermano dal canto loro di aver abbattuto 36 droni ucraini durante la notte in sette regioni russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca.