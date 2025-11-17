Una frana travolge un’abitazione nel Goriziano, due dispersi





GORIZIA (ITALPRESS) – Una frana di fango ha travolto un’abitazione a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. E’ accaduto nella notte. Una persona è stata salvata dai vigili del fuoco. Ha riportato una ferita ad una gamba. Si cercano due dispersi. Nelle operazioni di ricerca sono impegnati anche volontari della Protezione civile. vbo/mca2

Fonte video: Vigili del Fuoco

© Riproduzione riservata