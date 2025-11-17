Venezuela, Trump apre al dialogo: “Potremmo parlare con Maduro”

(Adnkronos) – L’amministrazione Usa potrebbe tenere colloqui con il presidente del Venezuela Nicolas Maduro. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump ai giornalisti, affermando che “potremmo avere dei colloqui con Maduro e vedremo come andrà a finire. Loro ci vorrebbero parlare”. La Casa Bianca, scrive il Wall Street Journal, non ha risposto a una richiesta di maggiori informazioni sui possibili contatti degli Stati Uniti con il Venezuela.

In merito agli attacchi condotti contro imbarcazioni nei Caraibi e nell’Oceano Pacifico orientale, Trump ha spiegato di aver incaricato il Segretario di Stato Marco Rubio di informare il Congresso sulle missioni. “Non dobbiamo ottenere la loro approvazione, ma credo che informarli sia una buona cosa”, ha detto Trump. “Se dicono: ‘Non vogliamo che impediate l’ingresso di droga nel Paese’, non credo che sarebbe una buona cosa”, ha aggiunto.

Nel frattempo il segretario di Stato Marco Rubio ha fatto sapere che gli Stati Uniti designeranno il Cartel de los Soles, che secondo gli Usa sarebbe guidato dal presidente venezuelano Nicolás Maduro e da altri alti funzionari, come organizzazione terroristica straniera. “Né Maduro e né i suoi compari rappresentano il governo legittimo del Venezuela”, ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un comunicato stampa. “Il Cartel de los Soles, insieme ad altre organizzazioni terroristiche designate, tra cui Tren de Aragua e il cartello di Sinaloa, è responsabile della violenza terroristica in tutto il nostro emisfero, nonché del traffico di droga verso gli Stati Uniti e l’Europa”.